Vermeende Marktplaats-oplichter vrijuit

Geliefde pakketbezorger brengt altijd iets wat je wilt hebben

4 augustus Pakketbezorgers die al jaren in een buurt dozen afleveren, zijn daar zo geliefd dat de buurt in opstand komt als ze weg moeten. In Bilthoven en IJsselstein sprongen bewoners in de bres voor ‘hun’ pakketbezorger die in de wijk een belangrijke rol speelt.