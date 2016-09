3D-bh, oplossing voor grootste nachtmerrie vrouw

Wie vraagt naar de grootste nachtmerrie van een vrouw, krijgt als antwoord ongetwijfeld de 'bh'. Het verleidelijke lingeriestuk is in werkelijkheid namelijk altijd te groot of te klein, zit te los of te strak, jeukt ontiegelijk of steekt als een bij in je rug. Een comfortabele bh, dat is toch haast niet mogelijk?



Toch wel. Afgestudeerd TU-student Lidewij van Twillert (26) veranderde vorig jaar deze nachtmerrie in een veelbelovende droom: een 3D-geprinte bh met the perfect fit. Ruim een jaar later staat de jonge onderneemster in de finale van de Marie Claire Starters Awards.



Tot in de puntjes

Het idee voor het ontwikkelen van een behaaglijke bh ontstond tijdens haar studie Industrieel Ontwerpen aan de TU Delft. Van Twillert dook voor haar master de modehoek in. ,,Dat is altijd een grote passie geweest", vertelt ze. Ook begonnen destijds de ontwikkelingen rondom 3D-printers en 3D-bodyscans haar aandacht te trekken. ,,Met zo'n bodyscan kun je je lichaam tot in de puntjes laten opmeten", legt ze uit. ,,Is dat niet iets voor de kledingbranche, vroeg ik me af. En welk kledingstuk zou daar dan het meeste baat bij hebben? Daar hoefde ik niet lang over na te denken: de bh, natuurlijk."



En daar bleef het niet bij. Inmiddels werkt de afgestudeerde Van Twillert in haar kantoor in Rotterdam aan haar eigen concept Mesh Lingerie. Hier worden de borsten van een vrouw, gebaseerd op de resultaten van een bodyscan, nauwkeurig opgemeten. Uit de printer rolt vervolgens een ondersteunende beugel, die perfect bij het lichaam past.