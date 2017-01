A13 sinds vanochtend vrijwel dicht na dodelijk ongeval

De vrachtwagen belandde vanochtend rond kwart over zes vlak voor de afslag Delft Noord door onbekende oorzaak op zijn zijkant in de berm. De vrachtwagen is afkomstig uit Oud-Alblas en vervoerde een zogenoemde gronddumper. Volgens de politie lijkt het een eenzijdig ongeval.



File

Direct na het ongeluk ontstond een flinke file op de A13 richting Den Haag. De weg is zo goed als dicht tussen de afritten Rotterdam-Airport en Delft-Noord. Er is één rijstrook open en het verkeer moet rekening houden met veel vertraging.



De ANWB adviseert om te rijden via de A4, door de Ketheltunnel bij Schiedam. Rond 9 uur is begonnen met de berging van de vrachtwagen en de gronddumper die er mee werd vervoerd. Daarna gaan de meeste rijstroken weer open, is de verwachting. Ook moet de vangrail worden hersteld. Rijkswaterstaat verwacht dat de A13 pas aan het eind van de middag ook de rechterrijstrook wordt vrijgegeven.