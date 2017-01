A13 tot middag vrijwel dicht na dodelijk ongeval

De vrachtwagen belandde vanochtend rond kwart over zes vlak voor de afslag Delft Noord door onbekende oorzaak op zijn zijkant in de berm. De politie meldt dat de chauffeur is overleden.



File

Inmiddels staat er een flinke file op de A13 richting Den Haag. De weg is zo goed als dicht tussen de afritten Rotterdam-Airport en Delft-Noord. Er is één rijstrook open en het verkeer moet rekening houden met ruim een uur vertraging.



De ANWB adviseert om te rijden via de A4, door de Ketheltunnel bij Schiedam. Rijkswaterstaat verwacht dat de A13 pas aan het begin van de middag weer wordt vrijgegeven.