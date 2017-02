A4 veel luidruchtiger dan verwacht

De toename van de geluidsoverlast blijkt uit metingen van adviesbureau DGMR. Het bedrijf constateerde dat de herrie als gevolg van de ingebruikname van het A4-tracé tussen Delft en Schiedam behoorlijk is toegenomen. Het verschil is onder meer merkbaar in Den Hoorn en het buurtschap Hodenpijl. Op één meetpunt is het geluidsniveau zelfs hoger dan is afgesproken in de bestuurlijke overeenkomst die aan de basis lag van de aanleg van de rijksweg.



Een raadscommmissie van Midden-Delfland buigt zich vanavond over de kwestie. In navolging van protesterende bewoners uit Hodenpijl heeft het gemeentebestuur bij Rijkswaterstaat om opheldering gevraagd.



Burgemeester Arnoud Rodenburg laat weten de klachten serieus te nemen. De gemeente beschouwt rust en stilte als belangrijke kenmerken van de gemeente. ,,Geluidsoverlast moeten we beperken'', meldt hij.