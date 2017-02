Aan de slag met het gemeentehuis

Voor een keuze is het nog te vroeg. Houtenbos sluit zelfs niet uit, dat initiatiefnemers wordt gevraagd om de beste elementen te combineren. ,,We willen uitkomen op een haalbaar plan met zoveel mogelijk draagvlak.''



Levendig

Belangrijk uitgangspunt is dat het gebouw gaat bijdragen aan de levendigheid. Maasland staat bekend als een rijk en tamelijk probleemloos dorp, maar de vergrijzing slaat de laatste jaren hard toe. Veel starters en jonge gezinnen verlaten Maasland, bij gebrek aan (betaalbare) huisvesting.



,,Gelijkvloers wonen is noodzakelijk om de doorstroming van senioren te bevorderen'', zegt Houtenbos. ,,Zo komen er eengezinswoningen vrij voor starters en jonge gezinnen. Mogelijk is het kantoorgebouw op de begane grond van het oude gemeentehuis geschikt te maken voor seniorenhuisvesting. Maar een gemeenschapsfunctie is ook goed. Sinds het vertrek van de gemeente uit de panden is deze omgeving minder levendig.''



In bouwkundig opzicht hoeven de plannenmakers met weinig beperkingen rekening te houden. Bouwers worden wel geacht rekening te houden met de cultuurhistorie.



Van de rijke bestuurlijke traditie van Maasland (het dorp kende ruim vijfhonderd jaar een eigen bestuur en oefende lange tijd zelfs het gezag uit in het latere Maassluis) is echter weinig tastbaars terug te vinden in het gemeentehuis.



Het pand werd pas gebouwd in 1875, als vervanging van de gemeentelijke vergaderplek in de nog altijd bestaande dorpsherberg De Pynas. Bij een eerste verbouwing in 1953 verloor het gebouw grotendeels zijn monumentale waarde. Het gemeentehuis werd uitgebreid. Met name de voorgevel onderging een grote verandering. De trapgevel en het bijhorende torentje verdwenen.



Sinterklaas

In 1978 werd het gebouw verder uitgebreid. Bijna tien jaar later verrees aan de achterzijde van het gemeentehuis zelfs een geheel nieuwe gebouw. Dat was nodig om de uitdijende ambtelijke staf te kunnen huisvesten. De oude ingang werd vanaf dat moment uitsluitend gebruikt voor huwelijksvoltrekkingen en speciale feesten, zoals de intocht van Sinterklaas.



De gemeente Midden-Delfland heeft inmiddels de waarde van de panden laten taxeren en is tot 'op zekere hoogte' bereid een deel van de verbouwingskosten voor haar rekening te nemen.



,,De exploitatie van het gebouw dient echter budgetneutraal te zijn'', zegt wethouder Houtenbos. ,,Dat betekent dat we als gemeente in vergelijking met nu niet duurder uit zijn. Zowel verhuur als verkoop behoort wat ons betreft tot de mogelijkheden.''



De gemeente Midden-Delfland praat de komende maanden intensief met de diverse plannenmakers. Ook staat een uitgebreide consultatieronde met verenigingen, andere ruimteverhuurders en mogelijk andere initatiefnemers op stapel.