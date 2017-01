Aanrijding in file na dodelijk ongeluk: A13 helemaal dicht

Naaktrecreanten in Delftse Hout vrijgesproken van 'naaktloperij'

18 januari Acht naaktrecreanten die in 2013 een regen aan boetes kregen van de gemeente Delft voor naaktloperij, zijn vandaag door het gerechtshof in Den Haag vrijgesproken. Zij hoeven na een jarenlange juridische strijd de nog openstaande boetes niet meer te betalen. Dat is een belangrijke winst voor álle naaktrecreanten in Nederland.