Agenten verrassen politiefan Niels (17) op verjaardag

Delft Robotics is de Nieuwe Held Westland

15:01 Het bedrijf Delft Robotics is uitgeroepen tot Nieuwe Held Westland 2016. Delft Robotics sleepte de prijs vanVNO-NCW Westland-Delfland in de wacht tijdens de eindejaarsbijeenkomst van de werkgeversvereniging. De winnaar ontvangt 10.000 euro en is een jaar lang gratis lid van VNO-NCW Westland-Delfland.