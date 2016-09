Alleen voor voetgangers, uitgezonderd voetgangers...

'Peter en de Wolf' in Maria van Jessekerk

11:53 In de Maria van Jessekerk aan de Burgwal is zondagmiddag het sprookje Peter en de Wolf te zien. Voor de kerk is het inmiddels een traditie geworden om jaarlijks een muzikaal sprookje, met orgelspel en vertelling, uit te voeren. Dit jaar is gekozen voor het beroemde sprookje van de Russische componist Sergej Prokofjev.