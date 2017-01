Barbier knipt een dag voor Alpe D'Huzes

In ruil voor een knipbeurt sponsoren de klanten Alpe d'HuZes, een actie waarbij deelnemers hardlopend, wandelend of fietsend op een dag tot maximaal zes keer de legendarische Alpe d'Huez beklimmen. Daarmee wordt geld ingezameld in de strijd tegen kanker.



Evert Klok knipt voor de gelegenheid samen met een collega uit Wijk bij Duurstede de mannen. De vrouwelijke klanten worden onder handen genomen door de rockadella's, twee dames die de klanten desgewenst een echte make-over in rockabilly-stijl bezorgen.



De sponsorpot wordt verder gespekt door een barbecue-expert, die voor de gelegenheid broodjes vlees komt verkopen. Ook hij doneert de volledige opbrengst aan Alpe d'HuZes.



Evert Klok laat het niet bij knippen alleen. Het sponsorgeld wordt ingezameld door het Alpe d'HuZes team No Mountain High Enough, waarin de barbier als één van de wielrenners in juni de hoge berg gaat beklimmen. Ook de echtgenote, de zoon en de dochter van de barbier zijn in dit vriendenteam actief.



Met diverse acties hoopt No Mountain High Enough in totaal 12.500 euro in te zamelen.