Bernadette Stom schrijft dicht op de huid

Eerzucht is Bernadette Stom (52) niet vreemd. Na het succes met haar gedicht, wat haar een prijs van 2.000 euro opleverde, was ze vooral blij met de publiciteit, met de erkenning van haar kwaliteiten als dichter. En dat ze dus behoort tot de 100 beste gedichten, die worden gepubliceerd in een bundel: Toch, nachtegaal, zing voort!.



Ooit gedacht zo ver te komen in de Turing Gedichtenwedstrijd?

,,Nee, nooit verwacht. Bij twee vorige edities was ik niet verder gekomen dan de top-1000. Dit jaar had ik mijn pijlen wel op de top- 100 gericht. Ik wilde in die bundel. Met 25 ingezonden gedichten bonkte ik ook stevig op de poort. Groeizucht is een, voor mij uitzonderlijk, onpersoonlijk gedicht. Het is gebaseerd op een droom die ik met nachtelijke hanenpoten in het schrift heb geschreven dat altijd naast mijn bed ligt. Ik heb het op 2 februari nog eens teruggezocht: drie blaadjes vreemde ingrediënten waar ik de volgende dag toch aanleiding genoeg in zag om er een gedicht van te maken.



Gelukkig maar. Ik schreef het in 2014. Sindsdien zijn er een paar versies van Groeizucht geweest. Niet echt veel voor mijn doen. Bij de inzending heb ik nog een paar wijzigingen aangebracht. Omdat dit gedicht zo anders is dan wat ik normaal schrijf, dacht ik: het maakt kans om bij de top-100 te eindigen. Gehecht was ik er niet aan, maar nu het gedrukt staat en 2.000 euro heeft opgeleverd zou het onbeleefd zijn om er niet van te houden.''



Hoe blij was u met de prijs, geldbedrag het belangrijkste of toch vooral de eer?

,,Heel gelukkig. Vooral omdat ik zeker wist dat ik niet bij de top-20 zat. De organisatie zou ons mogelijk vragen of we het gedicht op de avond van de prijsuitreiking zouden willen voorlezen. Ik werd niet gebeld. Een poëzievriendin zei: 'Dan zit je niet in de laatste ronde'. Ontspannen ging ik met haar en mijn vriend naar de Rode Hoed in Amsterdam. Leuke avond: goeie gedichten, beter dan die van mij. Pas tien minuten voor de uitslag begon me iets te dagen, toen ik Anne Vegter een regel uit mijn gedicht hoorde voorlezen. Ik kneep tegelijkertijd rechts en links in de dijen van mijn buren. 'Ik kan nog meer winnen,' piepte ik. Mijn vriend zei: 'Nee joh, dat was gewoon één mooie regel. Eén mooie regel is nog geen winnend gedicht.'



Toch had ik hoop, want er waren tussen de tien regels drie regels voorgelezen uit gedichten die we die avond niet gehoord hadden. Natuurlijk was ik niet gebeld. Ik zou nú mijn gedicht gaan voorlezen. En ik wist dat ik de derde prijs zou winnen. Fantastisch en bizar. En het geld is een mooie bijkomstigheid. De publiciteit is goed voor een dichter die een uitgever zoekt.''