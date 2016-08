Staatsbosbeheer is op de hoogte van de aanwezigheid van deze mythische halfgodin. Sterker, ze hebben haar aangenomen. Jenny van Leeuwen is boswachter, met als werkterrein Haagse Bos en Malieveld. Leuk dat Bruce Springsteen daar even was, maar Jenny is de echte Haagse Boss. Een lucide verschijning is ze: mooie, intense ogen, rood haar.



Bovenal beschikt Jenny over een ongelooflijke blijmoedigheid.

Ken u hardloper Churandy Martina? Natuurlijk. Iedereen heeft tijdens de Olympische Spelen genoten van deze goedlachse hardloper. Wat heet, heel Nederland liep met hem weg. Als die Martina niet positief bevonden wordt, dan vreet ik me hoed op. De hardloper uit Curaçao kwam op de 200 meter 0,01 seconde tekort voor een medaille. Een ander zou zichzelf nooit meer in een gewone spiegel aan durven kijken - laat staan een medaillespiegel.



Jenny, onze bosnimf, straalt net als Martina: van binnenuit. Maar Jenny is schuchter. Zij is niet als Churandy, die na zijn nederlaag tóch alle aanwezigen uitvoerig bedankte, tot aan de ijscoman buiten het stadion. Ook de kijkers die opbleven om hem te zien falen werden vriendelijk bedankt. Hij gaat iedere individuele nachtkijker thuis bezoeken met een stuk tèrt: vlaai uit Curaçao.



Al die poespas heeft Jenny niet nodig. Onze boswachter schrijft heerlijk positief op haar blog over het kleinste leven dat er is en vormt daarmee een tegenwicht voor al het grote slechte nieuws waarmee we dagelijks worden vergiftigd. Nu maar hopen dat ze niet wordt ontdekt door Mark Rutte, die Churandy misbruikte voor eigen gewin: 'Martina is de vrolijkste man van Nederland - na mij.'



Wél weet ik dat Jenny net zo beroemd wordt als Freek Vonk. Met één verschil: Jenny doet het met de levende natuur; Freek doet het met een prehistorisch skelet. Ik weet wel wie ik liever zou zien. Stiekem blijf ik smachten naar een ontmoeting met Jenny, tijdens mijn verboden fietstochten. De boete zal ik koesteren als bewijs.