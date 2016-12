Bridgen tegen huidziekte

Epidermolysis Bullosa (afgekort EB) is de officiële naam van de vrij onbekende ziekte, waarvoor leden van de Pijnackerse Bridgeclub en B.C. Multibridge zich voor gaan inzetten. EB is een groep van erfelijke en vooralsnog ongeneeslijke huidziekten waarbij blaren op de huid ontstaan.



De ziekte treft 1 op de 20.000 baby's. De patiënten worden vaak 'butterfly kinderen' genoemd: hun huid is zo kwetsbaar als de vleugels van een vlinder. Er bestaat nog geen genezing voor de ziekte. Voor het onderzoek ernaar is dus veel geld nodig.



Voor deelname aan de Pijnackerse kampioenschappen wordt een bijdrage van 12,50 euro gevraagd. Het evenement wordt gehouden in het Parochiehuis aan de Oostlaan.