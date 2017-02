Buurtpreventie Schipluiden betrapt dieseldieven op heterdaad

,,Eigenlijk liepen ze gewoon een normale controleronde", begint secretaris Ronald Kluiters van de buurtpreventie Schipluiden. ,,We lopen bijna iedere dag meerdere rondes en dan nemen we de vrachtwagenparkeerplaats aan de Dorppolderweg ook mee." Op heterdaad Hoewel vrachtwagenchauffeurs al eerder melding maakten dat er wel eens diesel van ze gestolen werd, was het preventieteam nog niet eerder met eigen ogen getuige van een dergelijk misdrijf. Tot gisteravond dan. Twee buurtpreventen liepen vanaf de wijk tegenover de parkeerplaats toen ze een witte camper met volgens Kluiters 'provisorisch vastgemaakte kentekenplaten' het terrein op zagen rijden. Ze besloten poolshoogte te gaan nemen. Naast de camper troffen ze een man en een vrouw aan. ,,De vrouw keek hen niet aan, ze keek naar beneden. Toen de preventen met een zaklampje hun kant op schenen en hen aanspraken, zei de man iets in een vermoedelijk Oost-Europese taal en sprong het stel de auto in om richting de dorpskern te rijden."

Opschalen via whatsapp

Het bleek dat de twee de dieseldop van een geparkeerde vrachtwagen hadden vernield en met een electrisch pompje brandstof stonden af te tappen. ,,De preventen hebben direct de wachtcommandant gewaarschuwd en daarna een bericht naar de whatsappgroep van de buurtpreventie gestuurd." Kluiters geeft aan dat dit wel vaker gebeurt in dit soort situaties. ,,Dan kunnen we naar meer mensen opschalen."



En met succes: de witte bus wordt inderdaad door een extra opgetrommeld buurtpreventielid aangetroffen. ,,De camper stond geparkeerd in de buurt van De Witte Engel. Van de man en de vrouw is geen spoor te bekennen. De geïnformeerde politie trof in de camper twee vaten met diesel aan." Dat niet alleen, er bevinden zich ook twee honden in de bus die later met de dierenambulance worden afgevoerd. ,,Ik heb geen idee of die dieren nog worden opgehaald", bedenkt Kluiters.



Speculaties

Een zoektocht naar het stel levert niets op. Kluiters weet niet of de twee uit de buurt komen. ,,Buurtbewoners beweren wel vaker de witte bus op het parkeerterrein te hebben gezien. Maar ja, dat zijn speculaties. Wij lopen er bijna iedere dag en hebben het busje nog nooit aangetroffen."



Ondanks dat het tweetal wist te ontkomen, is het toch een prima 'vangst' voor de buurtpreventie. Kluiters: ,,We hebben vaker succes dankzij onze whatsappgroep. Eind december stuurden we ook een bericht uit over een verdachte situatie. Later op die dag werd toen een voertuig gesignaleerd met bekenden van de verdachten die al eerder waren opgepakt. In korte tijd kan je van alle kanten ogen en oren inzetten."