Caravan als opstapje naar baan

Een jaar geleden is de basis voor het project gelegd. Bevers werd als jongerenwerker voor de wijk Tanthof benaderd door het Oranjefonds. Of hij 3.000 euro kon besteden aan een project waar alle wijkbewoners wat aan hebben.



Met Part Lab, een soort denktank voor jongeren, is hij aan het brainstormen geslagen. ,,Op een gegeven moment hadden we het over foodtrucks en broodjes. Zo kwam het op koffie en een caravan. Het idee is echt uit de groep jongeren zelf voortgekomen", zegt Bevers.



Het plan werd geschreven en ingediend bij het Oranjefonds. Na de goedkeuring ging het team aan de slag. Al gauw bleek dat er veel bij kwam kijken. ,,We moesten aan een caravan zien te komen en aan een stallingsplaats", vertelt Bevers. ,,En niemand van ons had jarenlange horeca-ervaring. Zo wisten we niet precies hoe je een latte macchiato maakt."



Kasper van Zijl (16), een van de jongeren die de Koffie Caravan bedacht, wist op een netwerkbijeenkomst van Delft voor Elkaar een caravan te regelen. Het voertuig is door de groep helemaal omgebouwd en opgeknapt. Met een baristatraining op zak en vooral veel leren in de praktijk, gaan de zaken nu goed.



,,Ik was er vorig jaar als stagiair bij betrokken en werk nu als vrijwilliger voor de Koffie Caravan", legt Kasper uit. Het kost hem gemiddeld twee uur in de week, afgezien van de evenementen. ,,Het is heel mooi om te zien dat wat we toen bedacht hebben, nu echt werkt. We hebben echt iets bereikt met z'n allen."