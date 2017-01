Champagne-dieven moeten de cel in

In Nootdorp liepen de twee op 12 juli tegen de lamp. Tot dan toe wisten ze steeds de zelfscankassa van de supermarkt te omzeilen door het elektronische uitgangspoortje daarvan te foppen met een bonnetje van een andere -veel goedkopere- aankoop.



Op die manier werd er champagne, wijn, vlees, vis, koffie en dure scheermesjes naar buiten gereden. In Nootdorp kreeg een medewerker argwaan, maar de daders maakten zich uit de voeten. Op basis van camerabeelden konden de twee later bij de AH in Pijnacker worden aangehouden, waarna ook aangiften uit andere filialen volgden. Het duo was al eerder voor winkeldiefstallen veroordeeld.



Tijdens de behandeling van hun strafzaak in december had het OM ook celstraffen van zes en acht maanden geëist.