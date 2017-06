Chantal Janzen aan de slag als caissière in Nootdorp

Docenten Herman Broerenschool werken door met speciale t-shirts

19:59 Bij heel veel basisscholen legden de meesters en juffen het werk vanmorgen een uurtje neer omdat ze meededen met de landelijke prikactie voor beter onderwijs. Meer geld en minder werkdruk, ofwel meer knaken en minder taken was het credo. De Herman Broerenschool in Naaldwijk deelt de boodschap, maar ging er noodgedwongen net even anders mee om.