Chirurgen met gekleurde teennagels voor lakactie van Tijn

De 6-jarige Tijn begon zijn 'Lak-aan-actie' woensdag bij het Glazen Huis in Breda. Hij wilde 100 euro ophalen met nagels lakken. Vorige week kregen hij en zijn ouders te horen dat hij niet lang meer te leven heeft. Toch wilde de dappere Tijn wat doen voor de Serious Request-actie. In deze twee dagen is er al bijna 1,5 miljoen euro opgehaald, omdat heel Nederland de bijzondere Lak-aan-actie steunt.