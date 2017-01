Clubgebouw RKDEO blijft dit seizoen dicht

Verzekeringsexperts hebben de club na een inspectie laten weten dat dak, vloer en inventaris van tweederde van het gebouw als verloren moeten worden beschouwd. Het andere deel van het gebouw is redelijk intact gebleven omdat een scheidingswand het vuur vertraagde. Volgens RKDEO-woordvoerder Pieter Goedbloed zal geprobeerd worden in dit gedeelte tijdelijk een kleinere clubfaciliteit te realiseren. ,,Maar dat betekent wel dat we keuken en bar moeten verplaatsen. Dat krijgen we voor het einde van dit seizoen niet rond."



Er kan de komende tijd wel worden gevoetbald. Goedbloed: ,,Komende zondag is er nog geen competitievoetbal, maar de week daarna doen we gewoon mee. We hebben ballen, twee velden en de kleedkamers zijn bruikbaar." Voor de biljartclub ziet het er somberder uit. De ruimte met twee biljarts ziet er op het oog bruikbaar uit maar heeft desondanks grote roetschade.



Een groep vrijwilligers is inmiddels begonnen met de schoonmaak van de sporthal. Zondag zal hier de nieuwjaarsborrel worden gehouden. Die is traditioneel druk bezocht, maar Goedbloed verwacht dat het dit jaar wel eens heel druk zou kunnen worden. ,,De betrokkenheid van de leden blijkt bij deze gebeurtenis bijzonder groot. Mensen hebben nu de behoefte om deze klap met elkaar te verwerken."