'Computer haalt veel ouderen uit isolement'

Vrijwilligers

'Dankbaar werk', noemt hij de afgelopen twintig jaar voor de klas. Het Delftse initiatief draait op een twaalftal vaste vrijwilligers op educatief en organisatorisch gebied. Buurthuis de Wipmolen dient als het leercentrum van de stichting. Het aanbod bestaat uit vijftien verschillende computercursussen en workshops, met onderwerpen variërend van veilig internetten en de digitale overheid, tot iPad, Android Tablet en Facebook. De lessen hebben maximaal 10 cursisten, zodat zoveel mogelijk persoonlijke aandacht kan worden gegeven aan het lesmateriaal. Daarnaast verzorgt de stichting twee keer per maand een spreekuur in DOK.



Aarts kan zich uitstekend identificeren met zijn leeftijdgenoten. ,,Ouderen zijn over het algemeen huiverig voor nieuwe dingen. Ik vond de iPad in eerste instantie ook helemaal niks, totdat mijn dochter liet zien wat je er allemaal mee kan. Toch wel heel handig!''



Je mannetje leren staan in het digitale tijdperk staat voorop. Behalve praktische zaken als internetbankieren en het regelen van de belasting, vervult de computer ook een belangrijke sociale functie. Aarts: ,,Bijvoorbeeld via Skype of spelletjes als Wordfeud en Bridge. Zonder computer kom je in een isolement. Je kunt niet meer zonder. Computeren maakt gelukkig.''



Collega Jeroen Dartee (42) is een van de jongere docenten in het leercentrum. In aanvulling op collega Aarts, die zich voornamelijk specialiseert in pc's en laptops, heeft hij de taak om ouderen bekend te maken met de nieuwe generatie aan digitale apparatuur, zoals smartphones en tablets. ,,Dat is echt hartstikke leuk. Je laat ze Buienradar zien als het regent, je neemt ze mee in de app van de NS en van de bus en dan zie je dat hun wereld groter wordt. Dat ze met open ogen zitten te kijken en bedenken: hé, dat kan ik wel gebruiken.''