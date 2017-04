Creaties TU blikvanger voor stad

Banden

Het is één van de eerste activiteiten van het themajaar 'Delft Stad van Technologie', waarin gemeente en universiteit de banden met elkaar en met de inwoners aanhalen. Wethouder Förster en bestuursvoorzitter Van der Hagen openden het evenement door een stekker in een contactdoos te steken. Daarmee gingen de lichten in de vitrinekasten aan.



Förster zei bij de opening dat 'hij vaak de vraag kreeg waarom er in het nieuwe station geen verwijzing naar de TU te zien was'. De instelling is toch een van de grootste werkgevers van de stad en er studeren meer dan 22.000 mensen. ,,Er gebeuren fantastische dingen. Dat trotse gevoel willen we delen met iedereen. Ze kunnen de voertuigen bijna aanraken. En met virtual reality op de app (ddream.tudelft.nl) kun je ze zelfs in werking zien, alsof je er in zit. Ik hoop dat de bezoekers van Delft ontdekken dat er meer is dan historische gebouwen, Vermeer en Delfts blauw'', aldus Förster.



De vitrines zullen mogelijk in juli weer verdwijnen, maar Förster sluit niet uit dat de voertuigen elders in de stad opduiken. ,,In etalages bijvoorbeeld, of we laten roboteendjes zwemmen in de grachten.'' Van der Hagen: ,,Zonder Delft geen TU.''



De objecten komen uit de Dream hall op de campus van de TU. Daar werken 400 studenten in tien teams aan projecten om de samenleving te verbeteren. Manager Frans van der Meijden noemt het een 'vrijplaats om los te kunnen gaan, je missie waar te maken'. ,,Ze gaan tot het uiterste en werken autonoom. Dat is de succesformule.''



Hij loopt te glimmen van trots als hij met zijn 'werknemers' langs de vitrines trekt. Ook andere uitvindingen van het team zullen er de komende maanden te bewonderen zijn.