Dansen tot in de kleine uurtjes op bal

Wat is het stadsbal?

,,Het is een dansfeest dat nu voor de 6de keer wordt gehouden. Het Haagse stadsbal was onze inspiratie, maar dat bestaat niet meer. Het unieke is dat stijlen worden gecombineerd in één feest. Er zijn drie zalen waar tango, ballroom en salsa worden gedanst.''



Is een bal niet ouderwets?

,,Het stadsbal is niet stijf of zoals in het sprookje van Assepoester, met van die grote baljurken. Dansers doen aan wat ze normaal aan zouden doen tijdens een avond uit. Het is een knallend feest met fantastische shows. We dansen door tot 01.00 uur.''



Kunnen mensen met twee linkervoeten ook meedoen?

,,Goed kunnen dansen is geen vereiste. Dansliefhebbers met twee linkervoeten kunnen ook meedoen. Er zijn zelfs workshops salsa en Argentijnse tango voor mensen die niet kunnen dansen. Voor de masterclass ballroomdansen moeten dansers wel wat ervaring hebben.''"



Is er meer te doen dan dansen?

,,Voorafgaand aan het bal worden vanaf 19.00 uur workshops gegeven in de stijlen tango, salsa en ballroom. Zo verzorgen de Nederlandse kampioen ballroomdansen Ciccio Pecoraro en danspartner Jasmijn van Jole een workshop. Tijdens het bal zijn er shows van de top van de danswereld.''



Waar kunnen dansliefhebbers een ticket kopen?

,,Via de website van het theater kunnen mensen vanaf 7,50 euro kaarten kopen. Voor workshops is dat aan te raden, want daarvoor is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Voor het bal, dat om 20.30 uur begint, kunnen mensen ook aan de deur tickets kopen. Ga naar theaterdeveste.nl voor meer info.''