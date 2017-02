Datingsite richt zich op psychiatrische patiënt

De website brengt mensen die cliënt zijn of waren bij een GGZ instelling met elkaar in contact. Het kan dan gaan om een vriendschap of een heuse relatie. Het kunnen delen van ervaringen is voor veel mensen een groot voordeel van contact met medepatiënten stelt GGZ-Delfland. ,,Het is voor mensen zonder GGZ-problematiek vaak al moeilijk vrienden te maken, laat staan als je wel een psychiatrische aandoening hebt. Daarbij hebben veel cliënten niet het geld om naar bijvoorbeeld een sportschool of cursus te gaan, dus waar moeten zij dan iemand ontmoeten?" vraagt Sascha van Eijk van GGZ-Delfland zich af.



Op 14 februari beginnen de Valentina's om 09.30 uur bij Lijm en Cultuur. Vervolgens brengen zij een bezoek aan GGZ-Delfland aan de St.Jorisweg en aan een aantal wijkcentra.