De baan ligt er bij als een onbereikbare geliefde

Verleidelijk en behaagziek ligt de spiegelende vlakte in de zon te glimmen. In een gestage stroom melden tientallen sportievelingen zich op het terrein van de ijsclub in Schipluiden. Tot verdriet van de schaatsliefhebbers gedraagt de ijsbaan zich op deze vrijdagochtend echter als een onbereikbare geliefde. ,,Sorry jongens, zegt Aad van Winden, bestuurslid van IJsclub Vlietland. ,,Het ijs is echt te dun. Als we de baan openen, staan hier binnen een paar uur duizend mensen op het ijs. Dat leidt tot ongelukken. Dat kunnen we niet hebben.''



Het is bepaald geen onwil. Van Winden wil niets liever dan het sein op groen zetten. ,,Ik had gisteren de Albert Heijn reeds gebeld om ons ruim te bevoorraden. Maar ik heb het toch maar afbesteld.''



Maar hoe dun is dun? Van Winden pakt er zijn schetsboek bij. Hij toont een tekening van de baan en de ijsdiktes. Die varieert na een nacht met een temperatuur van min 4,1 van 2,8 tot 4 centimeter. ,,In je eentje kun je er net op. Maar voor het dragen van de massa hebben we drie centimeter extra nodig.''



Van Winden is echter de beroerdste niet. Speciaal voor de foto stapt de secretaris even met voorzitter Jan van den Berg het ijs op. Hij doet een bekentenis. ,,Ik heb vanochtend zelf wel even geschaatst. Maar dat had een doel. Deze baan ligt op laagveen. Dat zorgt voor gasvorming en luchtbellen in het ijs. Die hebben ik met enkele vrijwilligers even lekgeprikt.''



De schaatsers druipen af. Anderen blijven hangen in de kantine, waar de koffie gretig aftrek vindt. Van Winden houdt hoop. ,,Volgende week houdt de nachtvorst naar verwachting aan. De winter is nog niet voorbij.''