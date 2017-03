'De beste melk haal je om de hoek'

Quote De boeren hebben een gezicht. Dat is anders dan bij de fabrieksmelk. Quirien de Vette Quirien de Vette geeft het ruiterlijk toe. Met tien koeien en 25 hectare levert de boer uit Midden-Delfland slechts een druppel aan de enorme melkplas die in Nederland wordt geproduceerd.



In de wereld van de boeren stond klein lang synoniem met kansloos, maar voor De Vette is het tij duidelijk aan het keren. Met dank aan Delflandshof, de gebiedscoöperatie die De Vette precies een jaar geleden met zes andere boeren uit Schipluiden en Maasland oprichtte.



Overstappen

,,Steeds meer stadsbewoners stappen over op producten uit de eigen streek'', zegt De Vette, telg van de zevende generatie in een geslacht dat vanaf 1821 op de boerderij aan de Oostgaag te vinden is.



,,Daar spelen wij met onze echte Delflandse boerenzuivel op in. De boeren hebben een gezicht. Dat is anders dan bij de fabrieksmelk. Die is anoniem. Je melk verdwijnt in een grote plas en het eindproduct is niet meer te traceren naar de individuele boer.''

De Vette leidt het bezoek rond door Hoeve Bouwlust, het epicentrum van de coöperatie. Een oude stal is verbouwd tot een klein zuivelfabriekje. In een roestvrijstalen tank van 300 liter wordt de melk gepasteuriseerd. Het proces duurt drie uur, waarna de flessen met streekmelk worden gevuld.



Op het terras prikkelt de geserveerde melk de smaakpapillen. Het drankje is karaktervol, vettig en wat zoeter dan we gewend zijn. Er is weinig fantasie voor nodig om te bedenken dat hippe koffietentjes met de melk van Delflandse Boerenzuivel een superieure cappuccino kunnen serveren.



Bescheiden

Op grote schaal gebeurt dat echter nog allerminst. Verleden jaar startte Delflandse Boerenzuivel uiterst bescheiden met de verkoop van 80 liter melk in de week. Inmiddels is de productie opgeschroefd naar duizend liter.



,,De deelnemende boeren leveren een beperkt deel van hun melk aan de Delflandshof'', zegt Peter van Arkel, die als adviseur aan de coöperatie is verbonden. ,,Er is bewust gekozen voor kleinschaligheid en een heel rustige opbouw van het bedrijf. Het leeuwendeel van de melk van de deelnemende boeren gaat nog altijd naar de melkfabriek van Friesland Campina.''

De melk is inmiddels te koop bij vijfentwintig adressen. De Albert Heijn in Schipluiden en twee vestigingen van Jumbo in het Westland behoren tot de vaste afnemers van Delflandshof, dat behalve volle melk ook diverse yoghurtvarianten levert.



,,Het bedrijf is een start-up'', vertelt Peter van Arkel. ,,Ons is geadviseerd om kleinschalig te beginnen. Want er komt heel veel bij kijken. Je moet denken aan het ontwerp van de plastic flessen, de streepjescode en de marketing. De belangrijkste uitdaging is de distributie. De kunst is, om de zuivel een paar uur na het melken in de winkel te hebben. Dat lukt alleen als het bedrijf geleidelijk wordt opgebouwd.''



Gezicht

De deelnemende boeren werken volgens het principe van de kringlooplandbouw, waarin het gebruik van kunstmest en krachtvoer zoveel mogelijk wordt beperkt. Het eindproduct geven de boeren ook letterlijk een gezicht.



Bij toerbeurt nemen ze op dinsdag de distributie voor hun rekening. Met de bestelbus rijden ze langs achttien adressen. ,,We lopen de winkel binnen en zetten de melk desgewenst zelf in de koelkast. De afnemers stellen dat persoonlijke contact zeer op prijs.''

Delflandshof wil de komende jaren de grote stad veroveren. Met nieuwe verkooppunten in Delft, Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen, en Den Haag. Het bedrijf staat op het punt een nieuwe zuivelinstallatie in gebruik te nemen. De productie kan dus flink omhoog.



Missiewerk

Het vereist missiewerk, geeft Peter van Arkel toe. ,,Veel Rotterdammers weten op dit moment amper dat Midden-Delfland bestaat. We moeten werken aan de naamsbekendheid van dit gebied en onze producten. Maar we liggen op schema. Een start-up heeft doorgaans drie jaar nodig om uit de verliezen te komen. Wij zijn sneller.''



In Rotterdam heeft het bedrijf een invloedrijk ambassadeur. ,,Burgemeester Aboutaleb is groot voorstander van kleinschalige voedselproductie in de nabijheid van de grote stad'', zegt Van Arkel. ,,Rotterdam profileert zich onder meer met de Rotterdam Food Council. En vorige week waren onze producten te koop in de Markthal. Vier van onze boeren hebben de masterclass korte ketens gevolgd. Kennisvergroting op het gebied van marketing en distributie is heel belangrijk. Want tjeempie, zo'n stad als Rotterdam is wel heel groot natuurlijk.''