De buurtbewoners van de Neogotiekhof in Nootdorp zijn geschrokken. Vannacht lichtte de straat op door een verwoestende brand. Vier auto's stonden in lichterlaaie. Vermoedelijk werden de voertuigen in brand gestoken.

De vier auto's stonden aan het Neogotiekhof toen even na middernacht de brand gemeld werd. Twee tankautospuiten van de brandweer moesten eraan te pas komen om het vuur te blussen.

Eén van de vier autobezitters die slachtoffer is geworden van de brand, is Maayke Houtman. Zij zag vannacht met haar eigen ogen hoe haar auto in vlammen opging. Ze woont met haar man en twee jonge kinderen praktisch naast de parkeerplaats waar de brand woedde.

Een harde knal wekte haar. 'Compleet verrast' was de vrouw toen ze de vier brandende auto's zag. ,,De brandweer was er snel bij, maar onze auto was verloren.''

Houtman is, net als vele buren, erg geschrokken van het voorval. ,,Het is een onprettig gevoel, je weet niet wat er achter zit."