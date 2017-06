'De laatste kilometers op wilskracht'

,,Ik heb dit jaar tot 33 kilometer getraind, maar ik verwacht dat de laatste kilometers toch vooral op wilskracht zullen gaan." Wineke 't Hart, raadslid voor GroenLinks in de gemeente Pijnacker-Nootdorp, doet voor het tweede jaar op rij mee met de Nacht van de Vluchteling. Ze ziet de tocht van veertig kilometer, van Rotterdam naar Den Haag, met vertrouwen tegemoet.



,,Het is een mooi evenement en het is gezellig met de andere lopers. En, mocht ik het zwaar hebben, dan denk ik extra aan het doel waarvoor we lopen." Dat is het bieden van medische zorg, water, eten en onderdak aan mensen die wereldwijd op de vlucht zijn voor oorlog en geweld.



,,Ik probeer me voor te stellen hoe het is dat je huis en haard moet verlaten. Dan is die veertig kilometer die wij lopen echt peanuts", aldus 'T Hart. Samen met andere GroenLinks-leden vormt ze het team 'GroenLinks', dat gezamenlijk 2.000 euro hoopt op te halen. Met nog vier dagen te gaan is dat streefbedrag al bijna behaald.