De maat is vol voor docenten uit het basisonderwijs

Door naar het Binnenhof toe te komen hopen de leerkrachten een reactie vanuit de politiek uit te lokken. Die reactie is volgens hen te lang uitgebleven: ,,Het is vijf voor twaalf en we zijn het zat!'', riepen de actievoerders dan ook in koor.



,,We hopen een reactie van het Binnenhof te krijgen'', aldus Esther Reinders, die als docent van de Willemsparkschool aanwezig is. Ze hoopt dat het gesprek wordt aangegaan en dat de actie serieus genomen wordt.



Mocht een reactie uitblijven, dan zijn Van Boxtel, Lelieveld en Reinders het eens dat een volgende, grotere actie in het basisonderwijs zeker niet zal uitblijven.