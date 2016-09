De man die Prinsenhof afstofte en oppepte

Toen hij 3,5 jaar geleden de overstap maakte van het Stedelijk Museum, waarvan hij zakelijk directeur was, naar het Erfgoed Delft (archief, archeologie en Prinsenhof) was het Delftse museum bepaald geen grote publiekstrekker. Nu wel. Door sterke tentoonstellingen als Kijk, Jan Schoonhoven en Vermeer komt thuis gaat het Prinsenhof in de richting van de 100.000 bezoekers per jaar.



Een spraakmakend tentoonstellingsbeleid was een van de speerpunten van Van Mil. Verder zorgde hij voor een vernieuwing van de vaste collectie en de Oranje-presentatie. Ook reorganiseerde Van Mil Erfgoed Delft. Maar het karwei is nog niet klaar, geeft hij zelf toe. ,,De entree en de publieksvoorzieningen moeten worden vernieuwd en uitgebreid. Verder moet het museum nog verzelfstandigd worden (uit Erfgoed Delft, red.). Maar dat zijn mooie klussen voor mijn opvolger.''



Van Mil vertrekt naar het Stedelijk Museum Alkmaar, een museum dat qua omvang en collectie enigszins vergelijkbaar is met het Prinsenhof. Alleen is er in Alkmaar iets meer geld voor activiteiten. Bovendien heeft het museum ook een collectie vroegmoderne kunst die vooral draait om de kunstenaars van de Bergense School (onder anderen Sluijters en Gestel, red.). ,,Het is een prachtige collectie, waar ik veel mee ga doen'', zegt Van Mil.