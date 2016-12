De zoon juicht, de vader huilt

René bakt met het recept van zijn vader. Ook de bereiding leerde hij van senior, die het vak op zijn beurt weer leerde van zíjn vader. ,,Ik heb er nooit zelf aan zitten sleutelen'', zegt René. ,,Ik doe alles nog precies zoals hij het me heeft geleerd. Het bereiden van het beslag doen we hetzelfde. Naar mijn weten vervangen we ook het vet even vaak. Ook frituren we de bollen even lang. Dat garandeer ik je."



Zou de werkplek het verschil kunnen maken? Of het gebruik van onderling afwijkende keukenapparatuur misschien? Ook vader Carry beweert dat er geen verschillen zijn. ,,We maken allebei gebruik van precies dezelfde pannen en ovens. Onze kraam is, afgezien van het likje verf hier en daar, precies hetzelfde. Kortom, volgens mij is dit verschil in waardering onmogelijk."



Test

Toch heeft het smaaktestpanel - bestaande uit twintig oliebollenliefhebbers - Delftse oliebollen uit totaal verschillende categorieën geproefd. Dat deden ze overigens zonder iets te weten van de herkomst. De bollen worden door de krant aangeschaft. Ze worden in een, voor levensmiddelen geschikt, kratje meegenomen met een herkenbare code erop.



Vervolgens worden ze in een tray voor cupcakes gelegd om uit te wasemen. Rollen is onmogelijk, dus de bollen raken in dat proces niet beschadigd. Nog dezelfde avond beoordeelt het testpanel van elke bezochte kraam een halve oliebol op uiterlijk, mondgevoel, smaak, hoeveelheid vulling en luchtigheid.



Het panel heeft geen idee waar de betreffende bol vandaan komt. Uit alle beoordelingen wordt een ranglijst samengesteld. De hoogste vijf en laagste vijf krijgen nog een extra bezoekje, een herkansing, om uit te sluiten dat er geen sprake is van een toevalstreffer. Ook de kraam van Carry Denies werd nogmaals bezocht. Helaas voor hem was ook het tweede testresultaat slecht.