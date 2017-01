'Delft is platen-walhalla'

Verbazing

Buitenstaanders kijken er ongetwijfeld van op dat Delftse platenzaken jaarlijks vele duizenden bezoekers zoals Rob en Richard trekken. Bij menigeen zijn de lp's geruimd. En staan de cd's te verstoffen omdat de muziek wordt gestreamd via Spotify. Deze mensen hebben echter iets gemist. Vinyl is weer hip. In Engeland is de verkoop van lp's zelfs terug op het niveau van 1991. Ook in Nederland gaat het hard. De inmiddels schaarse platenzaken profiteren.



,,We komen graag bij Sounds en Velvet. De laatste heeft ook regelmatig optredens van bandjes. En biedt duidelijke informatie op A4'tjes over nieuwe uitgaven'', zegt Nieuwveld, die vroeger in zijn vrije tijd dj was en nog altijd radioprogramma's maakt voor de lokale omroep in zijn woonplaats. ,,Maar vooral Plexus het Platenmanneke maakt het verschil. Die winkel is altijd vinyl blijven verzamelen en verkopen. En ze plukken er nu de vruchten van. Ik heb er zeldzame uitgaven van The Beatles gekocht. Ook van 10CC en The Beach Boys vind ik hier mooie releases.''



In de zaak voelen Rob en Richard zich als een kind in de snoepwinkel. Ze struinen door de bakken, terwijl uit de speakers Pet Sounds van The Beach Boys schalt. De geluidskwaliteit is verbluffend. Met dank aan speakers die uit een geluidsstudio komen en een zogenoemde quality record pressing. Het stuk vinyl kost 47,95 euro, maar dat deert de liefhebbers allerminst, vertelt eigenaar Martin Kollaart. ,,Ik heb hier bijvoorbeeld Kind of Blue van Miles Davis, opnieuw geperst op twee 45-toerenplaten. Kost 109,95 euro. Daar heb ik er de laatste weken al 25 van verkocht. Je weet niet wat je hoort. Het klinkt alsof Miles hier live in de zaak staat te spelen.''



Richard kan het niet laten een album van Pink Floyd te kopen dat volgens dezelfde hoge standaard is geperst. Hij heeft de plaat al in diverse versies, maar deze koopt hij om zijn audiofiele kant te bevredigen. ,,Ik ben heel benieuwd hoe dit thuis klinkt. Ooit kocht ik cd's. Ik begon met Spandau Ballet en Duran Duran. Maar vinyl is veel mooier natuurlijk.''