Delftenaar cel in voor mishandelen 10-jarige

De mishandelingen zouden in mei 2015 zijn begonnen toen de moeder van de jongen werk kreeg, en hij vaak alleen met zijn stiefvader in huis was.

De jongen vertelde aan de politie dat hij een jaar lang bijna elke dag werd gestompt, geslagen of geschopt door de Delftenaar. Ook zou de stiefvader hem een keer heet water uit een thermoskan over de arm hebben gegoten, waardoor de jongen een brandwond opliep.



De stiefvader ontkent. De blauwe plekken van de jongen kwamen volgens hem doordat het kind 'was uitgegleden in de badkamer'. ,,En hij viel zo vaak'', sprak de man tijdens de behandeling van de zaak voor de Haagse rechtbank, twee weken geleden.



Beroving

Ook de hem ten laste gelegde mishandeling van zijn eigen zus midden op straat, ontkent de Delftenaar, net als de beroving van een terrasbezoeker in Delft. Maar de rechtbank acht hem wel degelijk schuldig aan de mishandeling van de 10-jarige jongen en de andere feiten.



Er was 26 maanden cel, waarvan 6 maanden voorwaardelijk geëist door het Openbaar Ministerie.