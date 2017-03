Delfts Mecanoo vangt Hollandse luchten

De Keukenhof voegt zich toe aan een lange lijst van projecten waar Mecanoo sinds haar oprichting in 1984 haar naam aan heeft verbonden. Onder leiding van creatief directeur Francine Houben heeft het bureau in Nederland en internationaal een prijswinnend oeuvre opgebouwd.



Boston

Andere beroemde ontwerpen zijn de hoogste woontoren van Nederland Montevideo op de Kop van Zuid in Rotterdam, het nieuwe Hilton-hotel op Schiphol en het Westergasfabriek-terrein in Amsterdam.



Internationaal maakte Mecanoo naam met de grootste bibliotheek van Europa, de Library of Birmingham, cultuurcentrum Home in Manchester en het Bruce C. Bolling Municipal Building in de Amerikaanse stad Boston. Voor haar werk ontving Houben eind 2015 uit handen van koningin Máxima de Prins Bernhard Cultuurprijs. ,,Haar ontwerpstijl kenmerkt zich door een combinatie van esthetiek, vriendelijkheid en gastvrijheid'', zo stond in het juryrapport.



Getrapt

Het 3.200 vierkante meter grote poortgebouw kent een getrapt dak dat in vier stappen afloopt. De publieksfuncties zoals kassa's, toiletten, souvenirwinkel, restaurant en EHBO zijn ondergebracht op de begane grond. Het hoge gedeelte kent een extra verdieping waar de kantoren en VIP-ontvangst van de Keukenhof zijn ondergebracht. Tussen deze twee delen van het gebouw bevindt zich een ruime publiekstoegang, die de stroom bezoekers - 60.000 op hoogtijdagen - in goede banen moet leiden.



Meest opvallend in die entree is de overkapping: houten liggers in een driehoekig patroon die elk zijn opgedeeld in vier vakken. Francine Houben: ,,De gedachte bij het ontwerp is dat de zon schijnt. Je kijkt naar boven en ziet Hollandse luchten. Kijk je naar beneden, dan zie je een intrigerend patroon van schaduwdriehoeken op de grond. Nergens anders zijn de luchten mooier dan in Nederland. Aan het ontwerp hebben 20 tot 25 mensen een kleine tien jaar gewerkt. Architectuur gaat langzaam, maar dan heb je wel iets.''