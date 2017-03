Delftse onderzoeker finalist Prins Friso Ingenieursprijs

Hut (1980) is een geofysisch onderzoeker, vooral bekend geworden vanwege zijn educatieve waterprojecten én zijn Alcatraz-project. Samen met Delftse collega-onderzoekers deed hij voor Discovery Channel de ontsnapping uit Alcatraz over met een bootje van aan elkaar genaaide regenjassen.



Maar het publiek kent hem ook uit een rubriek in De Volkskrant, zijn columns in het populair-wetenschappelijke tijdschrift Kijk en een optreden in tv-programma Het Klokhuis. Daarnaast geeft hij cursussen aan docenten over hoe zij techniek leuker kunnen maken voor kinderen.



Stemmen op Hut of zijn concurrenten van de universiteiten Wageningen en Twente kan tot 16 april via kivi.nl.