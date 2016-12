Delftse politie rouwt om geliefde wijkagent Ton

Het vertrouwde beeld van het centrum van Delft ziet er vanaf nu iets anders uit. De bekendste wijkagent van de stad zal er nooit meer doorheen fietsen. Politieman Ton - sheriff van de binnenstad - van der Sman is donderdagnacht overleden.



Zijn collega's zijn in rouw. ,,Ik wist dat het er aan zat te komen, maar besef het nog niet goed", reageert zijn directe collega Patrick de Brabander. ,,Ik ben niet alleen een collega kwijt, maar zeker ook een vriend. Hij was een van de meest oprechte en gepassioneerde mannen die ik ken."



Gepassioneerd was hij zeker. Anders dan menig ander agent heeft Van der Sman veertig jaar lang alleen in Delft gewerkt. ,,Anders deed hij het niet", zegt zijn voormalig leidinggevende Ingrid Pieters. ,,Hij was gek op Delft en wilde er niet weg. Zo'n passie voor het werk in deze stad is ongekend. Hij heeft verschillende wijken onder zijn hoede gehad die hij allemaal even interessant vond. Mede daarom herkennen veel Delftenaren hem. Hij is in alle hoeken actief geweest."



Van der Sman heeft nog wel mogen ervaren hoezeer hij werd gewaardeerd. Vorig jaar, toen hij veertig jaar in dienst was, werd hij gehuldigd door toenmalig burgemeester Bas Verkerk. Al was hij toen al ziek, nog steeds kon hij blij over zijn werk vertellen. "Het contact met iedereen, bewoners, ondernemers en collega's, is het leukste in mijn vak", liet hij toentertijd aan een verslaggever van deze krant weten.