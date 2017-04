Delftse pottenbakkers keken kunst af van Ming-meesters

Opgegraven

Dertig jaar geleden stond de keramiekwereld op zijn kop toen in Jingdezhen op de vlek van de vroegere porseleinfabriek enorme hoeveelheden Ming-porselein werden opgegraven. ,,In Nederland graven we in de grond voordat er wordt gebouwd,'' zegt Moerman. ,,In China werd in dit geval een flat gesloopt om de archeologen hun werk te laten doen. De werkzaamheden gaan ook nu nog steeds door.''



Ook de Delftse stadsarcheoloog Steven Jongma groef mee in de Chinese bodem, een klus die overigens nog altijd niet is geklaard. Uit de tienduizenden scherven konden de bijzondere staaltjes kunstnijverheid worden gereconstrueerd.



In De Prinsenhof wordt de ontwikkeling van het porselein getoond aan de hand van vier keizers. Het beste en mooiste porselein werd volgens de Chinezen gemaakt in de periode van keizer Chengua (1464-1487).



Kippenkopje

Ook in Delft is een fraaie verzameling uit dat tijdperk te zien. Zoals een kippenkopje, waarvan een destijds door de keurmeesters goedgekeurd exemplaar vorig jaar op een veiling maar liefst 26 miljoen euro opbracht.



Delft is schatplichtig aan deze traditie, weet Steven Jongma. ,,Rond 1600 werd voor het eerst Chinees porselein in Delft gelost. Het was van een materiaal en een kwaliteit die ze nog nooit hadden gezien. Het is delicaat, bijna van glas. In Delft begonnen pottenbakkers het direct te imiteren. Wij hebben er het Delfts Blauw aan te danken.''