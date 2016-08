Den Haag juicht uitbreiding luchthaven toe

,,Uitbreiding van het aantal vluchten kan voor ons profijtelijk zijn'', geeft Marco Esser, directeur van Den Haag Marketing, grif toe. ,,Met ook Schiphol niet ver uit de buurt krijgen we dan mogelijk de luxe van twee luchthavens waartussen inwoners en ook bezoekers aan onze stad kunnen kiezen.''



75 procent uitbreiden

De plannen van Rotterdam The Hague Airport komen erop neer dat het aantal vluchten in tien jaar tijd geleidelijk met 75 procent wordt uitgebreid. Op jaarbasis zullen hier dan 37.000 vliegtuigen landen en opstijgen.

Omwonenden maken zich zorgen: ,,De baten zijn voor de luchthaven, omwonenden dragen de lasten terwijl de regio er weinig mee opschiet'', aldus bewonersvertegenwoordiger John Poot.



Hoogleraar transportbeleid Bert van Wee concludeert eveneens dat bij de voorgenomen uitbreiding onvoldoende aandacht is voor overlast voor omwonenden en negatieve gezondheidseffecten.



Economisch draagvlak

Een woordvoerster van de luchthaven zegt desondanks dat de luchthaven niet van plan is de uitbreidingsplannen te wijzigen. Volgens haar is er economisch draagvlak voor de uitbreiding.



Dat draagvlak is er dus in elk geval in Den Haag en omstreken. Marketingdirecteur Esser opnieuw: ,,Uitbreiding met een fors aantal lijndiensten gaat tot een grotere stroom toeristen en congresgangers leiden en dat is goed nieuws voor ons bedrijfsleven.''