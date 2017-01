Derde ongeluk op één dag op A13

Nieuwe route van het Varend Corso slaat in als bom

11:32 De nieuwe route van het Varend Corso is bij enkele gemeenten slecht gevallen. Maassluis vindt het 'onbegrijpelijk' dat de boten de komende twee jaar de gemeente voorbij varen en Midden-Delfland is verbolgen dat Maasland niet meer in de route wordt opgenomen.