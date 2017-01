'Dit treft onze club in de ziel'

Zichtbaar geëmotioneerd stapt Pieter Goedbloed, lid van de sponsorcommissie en woordvoerder van de sportvereniging, het verbrande clubgebouw uit. Tijdens de nieuwjaarsnacht was hij vlak na de melding ter plekke en zag hij de vlammen uit het gebouw slaan. Nu heeft hij voor het eerst de ravage binnen kunnen zien - de politie heeft het onderzoek op de 'plaats delict' net afgerond. ,,Ik moet mijn tranen bedwingen. Dit treft ons in de ziel".



De brand die pal voor, of net na, de jaarwisseling uitbrak begon bij de voorgevel. De brandweer was snel ter plaatse en kon het vuur redelijk snel onder controle brengen. Toch is er aan dak en voorgevel - en mogelijk ook aan de staalconstructie - flinke schade ontstaan. Wat de schade exact is was gisteren na een eerste korte inspectie nog niet bekend.



Als Goedbloed zich heeft vermand zegt hij: ,,Maar dit gaat ons ook weer sterker maken. Mensen die nog maar kort bij de club betrokken zijn via hun kleine kinderen zijn net zo bedroefd en emotioneel. Ik zie op Twitter hartverwarmende reacties."



Mieke Hooyman, die al 45 jaar actief is voor de club en als vrijwilliger de sporthal beheert is, ziet ook lichtpunten. ,,Een halfjaar geleden hebben we branddeuren geplaatst tussen de kantine en de sporthal. Daardoor is de schade aan de hal minimaal. Alleen de stank is niet te harden. Maar als we flink luchten hebben we dat er eind van de week wel uit."



Veel leden en vrijwilligers van de club hebben zich op maandagmiddag verzameld rond het door de politie omheinde gebouw. Ze lijken ervan overtuigd dat de brand is aangestoken.