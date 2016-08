'Door biologische lens beter ziekte bestrijden'

Het doel van het project is de resolutie in microscopen te verbeteren. Hoe hoger het oplossend vermogen, hoe meer medici kunnen zien. Zo krijgen ze een beter inzicht in ziektes.



Biologische lenzen

De 23-jarige Van der Woude, student life science and technology aan de TU Delft, offert graag een groot deel van haar zomervakantie op voor de wedstrijd. In de hightechwereld voelt ze zich bovendien ook helemaal thuis. ,,In ons onderzoek maken wij biolasers en biologische lenzen; we programmeren de cellen zo dat er een laagje glas omheen wordt gevormd. Met de ­biolaser kan het kleurenspectrum van lichtgevende eiwitten worden vernauwd."



Voor onderzoekers is het overgangsgebied tussen elk van de zeven kleuren van de regenboog het moeilijkst te zien. Van der Woude: ,,Door dit overgangsgebied kleiner te maken, kunnen kleuren binnen onderzoek beter herkend worden en zie je meer van de eiwitten."



Van het verder verbeteren van optische instrumenten profiteren patiënten. ,,Neem de ziekte van Alzheimer. Daarvan is bekend dat het komt door een samenklontering van eiwitten. Als wij dankzij de biolasers en -lenzen straks nóg meer details kunnen zien dan nu, kunnen we meer aan de weet komen over bijvoorbeeld alzheimer."