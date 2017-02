Duizenden felicitaties van over hele wereld voor oma van Danny

Het 33-jarige model, geboren in Delft en inmiddels woonachtig in Almere, heeft op zijn facebookpagina een oproep gedaan om voor zijn oma – ‘noem haar maar oma, want ik ken haar niet anders’ - zoveel mogelijk felicitaties te ontvangen. Daarvan wilde hij een levensgrote landkaart maken en stipjes zetten op de plekken van waar de feliciterende mensen vandaan komen. ,,Ik had gehoopt dat 500 mensen zouden reageren, maar het loopt helemaal uit de hand!’’ stelt Danny lachend als hij vertelt dat er al 16.000 reacties zijn binnengekomen.



Door het groot aantal reacties moet Danny van het idee van een landkaart afstappen. ,,Misschien dat ik het wel laat bundelen in een boek. Ik ben op zoek naar een oplossing, want dit krijg ik nooit op een landkaart.’’



Glunderen

Zijn lieve oma - ‘een bijzonder mensje’ - heeft zo’n groot cadeau wel verdiend, vindt Danny. ,,Ik probeer zo vaak mogelijk bij haar te zijn. Ik vind het zielig als ze zich eenzaam voelt. Ik wil haar blij maken en daarom ben ik deze actie gestart. Samen met haar maak ik vaak gekke video’s en die plaats ik dan op Facebook. Dat vindt ze interessant, dat lees ik wel in haar ogen. Ze probeert het te begrijpen en vraagt daarna ook hoe het met de video is afgelopen. Als ik dan vertel hoeveel likes we hebben gekregen, gaan haar ogen glunderen. Ik hoop dat dat ook gebeurt als ze ziet hoeveel mensen haar via Facebook hebben gefeliciteerd.’’



De facebookactie heeft flink wat teweeg gebracht. Door de vele felicitaties heeft Danny het idee dat er saamhorigheid is ontstaan. ,,Mensen waarderen de actie die ik heb opgezet heel erg. Ze voelen zich erg betrokken. Ik krijg bijvoorbeeld reacties uit Amerika binnen, die mijn verhaal graag delen met hun vrienden, omdat ze vinden dat ze in een ‘rotland’ wonen sinds Donald Trump daar aan de macht is. Het geeft me power om al die positieve berichten te lezen, en dat allemaal dankzij mijn oma.’’