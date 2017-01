Een zonwering die het zonlicht volgt

Wie dagelijks van een kantoor gebruikmaakt, herkent het volgende vast: het is er te warm of juist te koud, te donker of juist veel te licht. Daar willen Sam Kin en Koen van Hees verandering in brengen met Kindow. Kin en Van Hees hebben een lamellenrail ontwikkeld die lamellen automatisch met de zon mee laat draaien. Zo staan ze altijd goed gericht en wordt de overlast door te fel zonlicht ingeperkt. ,,Veel bedrijven werken nu wel met automatische zonwering, maar dat is vaak alles of niets. Alles wordt verduisterd of het zonlicht komt er toch nog langs, waardoor je met je ogen blijft knijpen. Niet ideaal. Daar kan ons product verandering in brengen," zeggen de twee.



In Gouda hebben ze het al voor elkaar gekregen. Bij Mul BV ontwerpers en adviseurs, hangen al enige tijd 18 Kindow rail systemen. ,,Een gave grote opdracht was dat. Ik hoop dat we er daar nog veel meer van realiseren komend jaar. Ik denk écht dat dit ons jaar zal worden."



Die gedachte komt mede door de succesvolle crowdfundactie die de heren onlangs afsloten voor Kindow. Het doel: 150.000 euro sparen om te investeren in de productie en marketing van Kindow. Het resultaat: bijna 190.000 euro én twee gepassioneerde medewerkers die hun diensten aanboden om hun steentje bij te dragen aan het innovatieve idee van Kin en Van Hees. ,,Geweldig toch. Het geeft een kick om ten eerste je spaardoel te halen, maar vooral om te weten dat er zóveel mensen zijn die achter je staan. Dat er dan ook nog eens twee mensen zijn die hun kennis willen inzetten om hier een succes van te maken, voelt als de kers op de taart."



Zichtbaar

Alle ingrediënten om van 2017 een succesvol jaar voor de lamellen van Van Hees en Kin te maken lijken in ieder geval aanwezig. ,,Deze maand worden de Kindowrails gelanceerd voor de Nederlandse markt. Een grote stap. Daarnaast staan we op een beurs over zonne-energie in Utrecht - als een soort van noviteit. We worden op deze manier zichtbaar voor anderen mensen uit onze bedrijfstak. Dat is ook erg gaaf. Ik heb alle vertrouwen in het succes van Kindow."



Sam Kin en Koen van Hees zijn nu met Kindow te vinden in YES!Delft.