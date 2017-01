Eindelijk elkaar in de armen sluiten

De familie heeft alles achtergelaten. ,,Ik ben afgestudeerd in Engelse literatuur aan de universiteit van Damascus", vertelt Husam. ,,Daarna was ik docent Engels en verkoopmanager van huishoudelijke artikelen." Zijn zus en zwager werkten als laboranten in een ziekenhuis. ,,We hebben alles verloren. Onze banen, familie, vrienden; eigenlijk ons hele leven in Syrië. Onze vader is in 2014 gedood en onze broer is opgepakt en gemarteld door het regime." Toch wil Husam niet te lang blijven stilstaan bij wat hij heeft meegemaakt. Hij is blij dat hij in Nederland is en kijkt vooral vooruit.



,,Ik ben nu bezig met het leren van Nederlands en daarna wil ik gaan lesgeven of tolk worden en behulpzaam zijn in de Nederlandse samenleving. Ik weet nog niet of ik terug ga naar Syrië. Ik houd van Nederland en de mensen hier", benadrukt Husam. Hij schiet vervolgens in de lach en vervolgt, wijzend naar een pak koeken op de tafel: ,,En er zijn stroopwafels."