Ellende op geteisterd Haïti maakt arts nederig

'De situatie maakt mij verre van vrolijk, wat een ellende allemaal. Zo'n dag is heel goed voor de nederigheid. Je komt hier met al je kennis, kunde, handigheidjes en bravoure, maar je wordt keihard op je nummer gezet. Wat een dag.' In vier zinnen beschrijft Dick Kooper in zijn boekje Geknakt Haïti. KNO-heelkunde in een woestenij één van de moeilijkste dagen van zijn verblijf.



Geknakt Haïti is een verslag van drie weken meedraaien, eind vorig jaar, in een ziekenhuis in de stad Les Cayes, in het tropische eiland Haïti in de Caraïben. Vaak komt het neer op machteloos toezien hoe een stoet kansloze medische gevallen aan hem voorbij trekt. Maar hij heeft 'gelukkig ook veel patiënten naar tevredenheid kunnen behandelen'.



Microscoop

Op de dag die de arts beschrijft in zijn boek meldt zich echter de een na de ander voor wie Kooper niets kan doen. De microscoop werkt niet en narcosemiddelen zijn er niet, dus opereren is uitgesloten. Een kwaadaardige tumor in keel of bijholte kan in Nederland verwijderd worden, maar hier is de patiënt ten dode opgeschreven.



Kooper werd in het straatarme Haïti als arts 'teruggegooid naar af'. Of dat hem een betere arts maakt? ,,Dat hoop ik wel.'' In geval van tegenslag is hij nu nóg creatiever. ,,Ik vraag me af: wat zou ik in Haïti doen? Stel dat de computers uitvallen. Je kunt dan niet bij de dossiers. Maar meteen het spreekuur annuleren hoeft niet. Je kunt ook je schrijfblok pakken en de informatie die je niet paraat hebt, vraag je aan de patiënt.''



Reinier de Graaf wil nu de rest van het ziekenhuispersoneel stimuleren ook de koffers te pakken. 'Humanitair werk brengt zorgverleners terug naar de essentie van het verlenen van zorg', aldus het ziekenhuis. Dan moet er bijvoorbeeld wel een mogelijkheid komen om onbetaald verlof op te nemen of om de reiskosten vergoed te krijgen. Hier wordt aan gewerkt via het project 'Grenzeloos Reinier'. Kooper: ,,Mensen die dit ook willen doen lopen vaak tegen praktische bezwaren aan.''