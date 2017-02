Erdogan-fan hoort werkstraf eisen na bedreigen Ellian

Het Openbaar Ministerie eist tegen de Delftse fan van de Turkse president Erdogan een werkstraf van veertig uur vanwege de bedreiging van columnist Afshin Ellian, vorig jaar april.



Kritiek

In een uitzending van televisieprogramma Goedemorgen Nederland uitte de hoogleraar van Universiteit van Leiden forse kritiek op Erdogan. Dat schoot bij Mesut B. in het verkeerde keelgat. ,,Als jij nu naast mij was, had ik je 100 plekken lek gestoken, kankerhoerenkind", schreef hij dezelfde dag in een Facebookbericht aan Ellian. ,,Ik ga je opzoeken", voegde hij er aan toe. Verder stond er in de mail nog iets over het lichaam ,,in stukjes hakken".



Het was niet de eerste keer dat Afshin Ellian, een uitgesproken columnist, zich bedreigd voelde. Een maand na de uitzending van Goedemorgen Nederland stond de politie bij Mesut B. op de stoep. ,,Ik was mijn bericht allang weer vergeten", zei B. dinsdag bij de Haagse rechtbank. Hij gaf toe dat de tekst veel te ver ging. ,,Ik ben de mist in gegaan. Ik bied mijn excuses aan." Hij vond nog wel dat Afshin Ellian met zijn kritiek op Erdogan het Nederlandse volk 'op het verkeerde been' zette.



Schizofrenie

Volgens de officier van justitie had de Delftenaar geprobeerd de columnist 'de mond te snoeren'. ,,Dat kan niet in een democratie."



De advocaat van de Delftenaar wees erop dat het bericht was verstuurd in een periode dat de man minder medicatie tegen schizofrenie slikte. Dat had hem impulsiever gemaakt.



Aan het eind van de zitting greep de Delftenaar zelf de kans om nog eens reclame te maken voor Erdogan. ,,Hij is de beste president die Turkije ooit heeft gehad", zei hij. De rechtbankvoorzitter maakte snel een eind aan de lofzang.



De rechter doet uitspraak over twee weken.