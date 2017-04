Experimentele enclave

Ruzies

Zoveel contact met elkaar hebben in de bouwfase kan heel prettig zijn, maar daarna, als je lekker in je eigen appartement zit? ,,Ja, je levert privacy in. Fijn, hè?'' zegt Berghuis lachend. Het is juist waar hij en Rita in heel Nederland naar hebben gezocht. Een eigen huis, maar wel samen wonen met anderen op een plek die je allemaal dezelfde duurzame invulling wilt geven. ,,De eerste ruzies zijn er ook al. Over onbegrip van elkaar, maar dat ga je met elkaar uitpraten'', zegt Rita.



Onderling kennismaken, meedenken over de invulling van de buurt, de plek van de parkeerruimte, meeschoffelen in de gezamenlijke moestuin, een schuur neerzetten voor het gereedschap dat door iedereen kan worden gebruikt: het hoort uitdrukkelijk in het gezamenlijke leefpatroon dat is vormgegeven in een vereniging. Drijfveer is bezit en ruimte te delen. 'Bezit omzetten in gebruik', heet dat in Geworteld Wonen jargon.