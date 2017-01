Fiets leasen voor tientje, ideaal voor studenten

Bedrijf

En dus besloten de jongens een bedrijf op te richten waardoor studenten nooit meer problemen hebben met hun fiets: Swapfiets. Burger: ,,Je neemt bij ons een abonnement op mobiliteit, niet op een fiets. Voor 10 euro per maand krijg je een prima fiets en als hij stuk is komen ze 'm zo snel mogelijk en altijd binnen twaalf uur laten repareren. Als we je fiets niet ter plekke kunnen maken, ruilen wij hem direct om voor een nieuwe."



De drie Delftse studenten kochten veertig tweedehands fietsen. ,,Binnen twee weken waren ze allemaal weg." Kapotte fietsen werden provisorisch gerepareerd. ,,We hadden een loodsje van 25 vierkante meter voor de reparaties en reservefietsen en maakten de eerste zelfs met een zakmes en een schroevendraaier. Al werkende leerden we hoe we de reparaties moesten uitvoeren.''



De klanten van Swapfiets moesten er even aan wennen, een vast bedrag per maand betalen voor een fiets die niet van henzelf is. ,,Maar zodra ze hun eerste problemen krijgen, realiseren ze zich waar ze voor betalen. In een mum van tijd zijn ze weer onderweg.''



De aanvragen voor een Swapfiets bleven binnenstromen en dus werden 40 fietsen er al snel 150. Inmiddels rijden er duizend in Delft en omstreken. ,,We denken erover uit te breiden naar andere steden.''