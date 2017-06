Film uit jaren dertig vormt inspiratiebron voor ijskar

Veel Polen werken in de kassen of in de bouw. Zo niet Radek Stasiewicz. Hij rijdt op een nostalgische ijscokar, geïnspireerd op de jaren dertig.

Klingeling, klingeling, ijs! De bewoners van de Betje Wolfflaan in Delft kijken verbaasd op als er opeens een jongeman op een bakfiets de hoek om komt rijden. Een ouderwets ogende ijscoman komt tot stilstand op het rustige hofje. Al snel vormt zich een rij klanten, met het warme weer is de mobiele ijsverkoper meer dan welkom.

De man achter het karretje is de 37-jarige Delftenaar Radek Stasiewicz. Hij arriveerde in 2011 uit Polen in Nederland. Hij werkte eerst als schoonmaker, tot hij vorig jaar de fiets op de kop tikte. In Delft en Den Haag staat hij nu bekend als de man van Popkedar.

Suikerspinnen

,,Het was een wrak, ik kon er nauwelijks op fietsen. Eén wiel stond niet goed en de fiets was overal beschadigd. Ik ben hem gaan opknappen en kocht een bak: nu had ik een bakfiets waarmee ik iets kon verkopen," zegt Stasiewicz.

De apparatuur voor het maken en conserveren van ijs was nog te duur voor Stasiewicz, dus begon hij met suikerspinnen. De winst investeerde hij in wat hij daadwerkelijk wilde: een ijsfiets.

,,Ik zag dit soort ijsverkoop terug in films uit de jaren 30 van de vorige eeuw en vond het een prachtig idee: de harde werker die overal komt om mensen blij te maken. Je ziet tegenwoordig wel meer ijsverkopers, maar niemand meer op een ijsfiets.''

Hij schilderde het voertuig zwart en wit. ,,Ik houd heel erg van oud en ben altijd gefascineerd geweest door de jaren 30. Dit was dan ook mijn grote inspiratiebron bij het verven van de fiets."

Met zijn bakfiets gaat hij langs scholen, speelplaatsen en woonwijken. En met het zomerse weer lopen de zaken erg goed.

,,Ik ben veel in Den Haag omdat het daar lekker druk is, maar ook in Delft krijg ik veel klanten. Het spreekt mensen aan omdat het een oude traditie is", zegt Stasiewicz.

In andere seizoenen wordt de ijsfiets omgetoverd tot een suikerspinnentent, of is de jonge ondernemer bezig met het bedenken van een nieuw concept. Zo hoopt hij binnenkort ook crêpes te kunnen verkopen, of tosti's.

Droombaan

Voor Stasiewicz is dit een droombaan, ook al is het niet altijd even winstgevend. ,,Het is meer een hobby, ik vind het echt leuk om dit te doen. Ik zal misschien niet altijd ijs verkopen, maar wil wel op deze manier verder. Zo zit ik erover te denken een oude auto op te knappen tot open foodtruck", vertelt hij enthousiast.