Fleur opgetogen over sponsorloop Aleppo

Fleur vertrok zaterdagochtend op eigen houtje vanaf Den Haag Centraal, om vervolgens via het station van Delft naar Rotterdam te lopen. ,,Tijdens de loop voelde ik een soort power door al het geld dat ik al had opgehaald. Ook besefte ik me hoe makkelijk je in je eentje iets kunt betekenen voor de maatschappij."



Fleur koos ervoor om haar sponsorloop op de 31ste te lopen. ,,Oudejaarsdag is voor ons een echte feestdag. De meeste mensen gaan oliebollen bakken of champagne kopen. Juist op zo'n dag is het goed om na te denken over wat er in de rest van de wereld gebeurt. Velen van ons kunnen zich de situatie in Aleppo niet voorstellen omdat wij in zo'n veilige samenleving leven."



Medisch

Het gehele bedrag wordt morgen op de rekening van stichting Vluchteling gestort. ,,Ik heb met stichting Vluchteling afgesproken dat het bedrag dat ik overmaak wordt gebruikt voor de eerste hulp die in Aleppo nodig is, zoals eten en drinken, maar ook psychische en medische hulp."



,,Op mijn facebookpagina plaats ik af en toe een update van de stand van het bedrag. Iedere euro die er nog extra binnenkomt is mooi meegenomen", aldus Overgaag.