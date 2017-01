Flipse van Delfts Stads-Koffyhuis is lekkerste 'andere' broodje

Philip van der Sar van het Stads-Koffyhuis mocht de prijs gisteren ophalen tijdens de horeca-vakbeurs Horecava in Amsterdam. Hij moest daarvoor vijf identieke broodjes maken waarbij de jury lette op gezonde, verantwoorde voeding en calorische waarde. Het Delftse broodje werd als lekkerste beoordeeld.



Friszuur

,,Hij stal de show'', zegt Philips' trotse werkgever Ferry van Winden (41). ,,Op een strakke en rustige manier zette hij een heerlijk broodje in elkaar. Niks geen trillende vingers bij Philip.'' Flipse is een donkerbruine bol besmeerd met een friszure spread met daarop warme runderpastrami, gesmolten cheddarkaas, gedroogd tomaatje plus wat witte kool met mosterdkers.



Vanwege het succes op de Horecava heeft Van Winden Flipse direct op de kaart gezet. Voor 7,95 euro kan 'ie aan de Oude Delft 133 worden opgepeuzeld.



De winnende 29-jarige Hagenaar werkt al bijna zes jaar bij het Stads-Koffyhuis. Vijf dagen in de week komt 'ie op zijn fiets vanuit Wateringse Veld naar het centrum van Delft. Hij doet veel voorbereidend werk zoals belegmateriaal snijden, maakt soms een broodje en tijdens de lunchspits is hij de baas in de afwaskeuken. ,,Bij topdrukte is het voor hem lastiger om bestellingen af te handelen. Maar in de afwaskeuken is hij dan hard nodig en pakt hij de zaken serieus aan'', aldus Van Winden.



Zoetelaar

Ook lunchcafé De Zoetelaar, het dagbestedingscafé in Zoetermeer van zorgorganisatie Ipse de Bruggen, viel in de prijzen. Medewerker Cindy van Tienen maakte het broodje 'Rund met Natte voeten' en won de tweede prijs.



Het Stads-Koffyhuis had overigens nóg een deelnemer in de finale. Het broodje Boerderei van Cindy van Tienen. Verder dong ook de Tosti Bio Kaaskop van Happy Tosti uit Den Haag mee naar de titel in de categorie Lekker Anders



Het Stads-Koffyhuis won ook in 2014 de eerste plaats in de categorie Lekker Anders en schreef ook al enkele keren de titel Lekkerste Broodje van Nederland op zijn naam.